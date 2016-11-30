 دراسة: إذا كنت تمتلك آيفون فأنت مغرور وأقل إخلاصا.. أصحاب أندرويد أكثر احتراما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: إذا كنت تمتلك آيفون فأنت مغرور وأقل إخلاصا.. أصحاب أندرويد أكثر احتراما

دراسة: إذا كنت تمتلك آيفون فأنت مغرور وأقل إخلاصا.. أصحاب أندرويد أكثر احتراما
المناطق - وكالات

إذا كنت من عشاق آيفون، فهناك دراسة نشرت مؤخرا قد لا ترضيك نتائجها تماما، إذ تقول الدراسة إن لدى مستعملي آيفون مستوى أقل من الصدق والإخلاص والولاء والتواضع مقارنة بمستعملي هواتف أندرويد.

وشارك في هذه الدراسة، التي أعدتها جامعات لينكولن ولانكاستر وهيرثفوردشير البريطانية، أكثر من 500 شخص أجابوا عن أسئلة متعلقة بسلوكهم اليومي في استخدام الهواتف الذكية.

واكتشف القائمون على الدراسة، أن أصحاب هواتف آيفون ينفعلون عاطفيا أكثر وأكثر غرورا أيضا من أصحاب أندرويد.

وتضيف الدراسة أن مستخدمي أندرويد لا تهمهم مظاهر الرفاهية ونظرة الناس إليهم وأنهم أكثر صدقا وقبولا للآخرين.

وأشارت هذه الدراسة، التي نشرت في دورية علم النفس في عالم الإنترنت والسلوك في وسائل التواصل، إلى أن أصحاب أندرويد أكثر احتراما للقوانين.

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