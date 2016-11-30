الدواعش يخترقون الاستخبارات الألمانية.. ضبط موظف “عميل” حاول تفجير مبنى الهيئة

كشفت الاستخبارات الداخلية الألمانية مؤخرا عن القبض على أحد العاملين فيها، بعد أن تبين أنه ضمن التنظيمات الداعشية المتطرفة، نشر تصريحات متطرفة على الإنترنت باسم مستعار، وأفشى أسرارا خاصة بعمله.

وأعلنت المخابرات الداخلية الألمانية أنها اكتشفت في الـ29 من نوفمبر أن متطرفا بين صفوفها كان يعتزم شن هجوم على المقر الرئيسي للهيئة. وقالت مجلة “دير شبيغل” وصحيفة “دي فيلت” إن المعلومات الأولية تقول إن الرجل تم تعيينه خلال شهر أبريل/نيسان 2016 لمراقبة الجماعات المتطرفة في ألمانيا لصالح الاستخبارات الداخلية.

الاستخبارات الداخلية الألمانية أكدت أن المتطرف نجح بالتسلل إلى الاستخبارات الداخلية للحصول على المعلومات وتنفيذ عمل إرهابي ضد الاستخبارات الألمانية من الداخل، ومحاولته زرع قنبلة داخل هيئة الاستخبارات في مدينة كولن.

المعلومات التي كشفت عنها “دير شبيغل” بنسختها الألمانية، تشير إلى أن الاستخبارات اعتمدت العميل المذكور للعمل في صفوفها خلال شهر أبريل/نيسان 2016، وأنه أعد الاستمارات الخاصة بذلك، وهو يخضع للتدريب. المعلومات الأولية المتوفرة عن هذا الشخص تؤكد أنه يبلغ من العمر 51 عاما وهو ألماني.

الاستخبارات الداخلية (BfV) كشفت حقيقته قبل الإعلان عنه بأربعة أسابيع، والكشف لم يأتي من خلال متابعة وتدقيق المتورط بقدر ما جاء وشاية من عميل آخر يعمل للاستخبارات الألمانية من داخل الجماعات عرف تحت تشفير(V) وهي إشارة تعطيها الاستخبارات الألمانية إلى مصادرها السريين.