20 غارة جوية للتحالف تدك معاقل الحوثيين في صعدة.. وتفقدهم توازنهم

شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين (242) كم شمال غرب صنعاء، باليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 20 غارة جوية، وسمع دوي انفجارات عنيفة، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف.

وبحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء محافظة صعدة بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين والقوات الموالية لهم.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيدات مصادر يمنية، وصول تعزيزات عسكرية سعودية، فجر الأربعاء، إلى جبهات القتال في مديرية باقم شمال محافظة صعدة اليمنية.

وأشارت المصادر وفق ما أورد موقع “يمن برس” الإخباري، إلى أن “التحالف العربي عزز قوات الجيش الوطني والمقاومة بمديرية باقم، بوحدات عسكرية سعودية”.