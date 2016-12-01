مظاهرات تجوب السودان احتجاجا على قرارات رفع الأسعار

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الأربعاء الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سودانيين، بينهم محامون، وصحافيون، بعد تنظيم تظاهرات احتجاجاً على قرار رفع أسعار المحروقات.

وخرجت عدة مظاهرات في الأسابيع الأخيرة تنديداً بإعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل 30%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية، وذلك بعد انتهاء إضراب وطني عام استمر ثلاثة أيام، دعت له المعارضة.

وشارك 300 رجل وسيدة في التظاهرة في شارع رئيسي في أم درمان قرب الخرطوم صباح الأربعاء، ورددوا شعارات رافضة لرفع الأسعار، حسب مراسل لفرانس برس.

ووصلت شرطة مكافحة الشغب بسرعة إلى الموقع وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي تظاهرة أخرى في الخرطوم، تظاهر 150 محامياً أمام المحكمة العليا، في أول مظاهرة منذ إعلان رفع أسعار المحروقات.

وارتدى المحامون ثوبهم الأسود ومعاطفهم أمام المحكمة العليا، وحملوا لافتات تندد بالفساد ورفع الأسعار، واحتجاز المتظاهرين. وتفرقت المظاهرة بعد وصول شرطة مكافحة الشغب، ومصادرة اللافتات.