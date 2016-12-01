 وزير التعليم: إعادة هيكلة سلم رواتب المعلمين

كشف الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة سلم رواتب المعلمين تنتهي منها قريباً، وذلك ضمن خطواتها العملية لمواكبة رؤية المملكة 2030، نافيا نية الوزارة إلغاء بدل التدريس.

وحول اللجنة المعنية بدراسة لائحة شاغلي الوظائف التعليمية، التي تضم في عضويتها كوادر من الخدمة المدنية، والمالية، والتعليم، أكد أنها تواصل عملها تمهيدا لرفع النتائج إلى المقام السامي، مؤكدا أن وزارته تدعم بشكل فاعل أمان المعلمين الوظيفي.

وأوضح الوزير، أنه جرى إعادة معايير القبول في كليات التربية بهدف تحقيق مخرجات نوعية تسهم في تجويد العمل التعليمي ومواكبة تطورات العصر.