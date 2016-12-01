أسعار النفط تقفز 10% مع توصل أوبك إلى اتفاق لخفض الانتاج

قفزت أسعار النفط 10 بالمئة متخطية مستوى 50 دولارا للبرميل ومسجلة أعلى مستوياتها في شهر مع إتفاق بعض من أكبر المنتجين في العالم على خفض الانتاج للمرة الاولى منذ 2008 في مسعى لدعم الأسعار.

وينهي النفط الشهر على مكاسب بحوالي 5 بالمئة. لكن محللين ومتعاملين قالوا إن من غير المرجح أن تواصل الأسعار تحقيق المزيد من المكاسب الحادة في رد فعل على الاتفاق وإن صعود السوق اليوم قد يستمر لفترة قصيرة.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) -التي تقدم ثلث المعروض العالمي من النفط- على خفض مجمل انتاجها بدءا من يناير كانون الثاني بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا أو أكثر من 3 بالمئة إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يوميا.

ووافقت روسيا -وهي منتج رئيسي خارج أوبك- على خفض انتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا وقالت إنها تتوقع ان يخفض منتجون آخرون غير اعضاء في المنظمة انتاجهم بنفس القدر. وستعقد أوبك اجتماعا مع المنتجين غير الاعضاء في التاسع من كانون الاول ديسمبر .

وأنهت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير كانون الثاني جلسة التداول مرتفعة 4.21 دولار أو ما يعادل 9.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 49.44 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة 10 بالمئة في أكبر تحرك ليوم واحد منذ شباط فبراير.