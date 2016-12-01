بعد تراجع قيمة “الماشية”.. توجيهات رسمية بوضع آلية لتعديل أسعار اللحوم

وجه الدكتور الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، أمانة المنطقة بتقييم أسعار الماشية ووضع آلية معينة لتعديل أسعار اللحوم.

واقترح أمير القصيم، أن يتم إلزام الملاحم بوضع لوحه توضح نوع اللحوم وأسعارها وللمستهلك حرية الاختيار بينها، تعزيزا لمبدأ المنافسة بين المحال، وذلك في الوقت الذي لا تزال الأسعار فيه مرتفعة في المنطقة، حيث يصل سعر كيلو الحاشي إلى أكثر من 45 ريالا، إضافة إلى ارتفاع أسعار المطاعم، على الرغم من انخفاض أسعار المواشي والدجاج بنسبة 50 في المائة، وفقاً لـ”الاقتصادية”

وبادرت بلدية الأسياح وقبة إلى الاجتماع مع أصحاب الملاحم، ما نتج عنه تخفيض أسعار الحاشي ما بين 33- 37 ريالا، فيما ظلت أسعار المطاعم على أسعارها القديمة المرتفعة.