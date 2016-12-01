 (فيديو) “الحاجة أم الاختراع”.. حيلة معلم تنقذه من “مياه الأمطار” للوصول إلى سيارته ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) “الحاجة أم الاختراع”.. حيلة معلم تنقذه من “مياه الأمطار” للوصول إلى سيارته !

(فيديو) “الحاجة أم الاختراع”.. حيلة معلم تنقذه من “مياه الأمطار” للوصول إلى سيارته !
 المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو، معلم بحفر الباطن استطاع بفكرة أن يدخل سيارته الواقفة في بركة مياه إثر الأمطار الغزيرة، دون أن يصيبه البلل، وذلك من خلال إحضار كرسيين لينتقل عليهما حتى دخل السيارة.

ووفقاً للمقطع المتداول، بدأ المعلم بتحريك الكرسي ووقف عليه، ثم أتي بالكرسي الأخر وأمسكه بيده ونقله إلى الأمام ووقف عليه، وأتي بالكرسي الأول ووضعه أمامه ثم وقف عليه، إلى أن انتهى به الحال في النهاية إلى الوصول إلى السيارة.

وبمجرد وصوله إلى باب السيارة، قام بفتحها مبعدًا الكرسيين عنه، ثم رحل بالسيارة، التي كانت واقفة في بركة من الماء.

 

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