 رصد هجمات إلكترونية على عدة قطاعات حكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رصد هجمات إلكترونية على عدة قطاعات حكومية

رصد هجمات إلكترونية على عدة قطاعات حكومية
المناطق_الرياض

رصد مركز الأمن الإلكتروني هجمة إلكترونية منظمة على عدة جهات حكومية ومنشآت حيوية، تهدف إلى تعطيل جميع الخوادم والأجهزة للمنشأة، بحيث يؤثر ذلك على جميع الخدمات المقدمة من تلك المنشأة، ويقوم المهاجم بالاستيلاء على معلومات الدخول للنظام ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم.

وقد استهدف الهجوم عدة قطاعات منها الحكومية وقطاع النقل وجهات أخرى.

يذكر أن المركز قام بإرسال تحذيرات عن تهديد يستهدف تعطيل الخدمات لبعض الجهات بتاريخ 18 صفر 1438 هـ، الموافق 19نوفمبر2016، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمرافق المهمة هذه التحذيرات التي

تضمنت المعلومات اللازمة لتجنب الإصابة بالهجمة وسبل الحماية منها والخطوات التقنية لتلافي تبعات الاختراق.

ويوصي المركز باتباع أفضل الممارسات في حماية الأنظمة الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحد من الوصول عن بعد عن طريق الشبكة الافتراضية VPN وخدمة الوصول لسطح المكتب عن بعد RDP، وتشير المؤشرات إلى أن مصدر هذا الهجوم هو من خارج المملكة، ضمن عدة هجمات الكترونية مستمرة تستهدف الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية.

ويؤكد مركز الأمن الإلكتروني، على ضرورة اتباع مختلف القطاعات والأعمال لأفضل الممارسات والسبل الوقائية اللازمة لحفظ وحماية البيانات والأنظمة من الاختراقات الإلكترونية المحتملة.

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