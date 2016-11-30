سفير الهند يبدي اعجابه لقرية ذي عين التراثية

قَام السفير الهندي لدى المملكة أحمد جاويد ومرافقيه بزيارة سياحية لقرية ذي عين التراثية ، حيث كان في استقباله مدير القرية الأستاذ / يحيى عارف وقد تم الترحيب بالسفير ومرافقيه نيابة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،

وتم إعداد مسار سياحي لسفير بدأ من حديقة القرية مرورا بمساراتها حتى منطقة الشلال قدم من خلاله شرحا تعريفيا عن الشهرة التاريخية للقرية ومميزاتها العمرانية والمعمارية والطبيعية التي أهلتها لتكون أفضل قرية تراثية بالمملكة العربية السعودية حسب تصنيف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، حيث تعيش اليوم القرية مرحلة انتقال من الاندثار ألى الازدهار ، ثم التقطت الصور التذكارية بمنطقة الشلال ، كما تجول السفير داخل أحد المباني التراثية مبديا إعجابه بالتجانس البصري المنظم والجميل الذي يميز العمارة في قرية ذي عين ،

وتم اصطحاب السفير إلى المجلس المعد وتناول القهوة العربية والشاي وبعض منتوجات القرية من الموز البلدي ، كما قدم مدير القرية هدية من منتوجات القرية تتمثل في الكادي (كهوية لقرية ذي عين التراثية ) .

من جانبه عبر السفير الهندي عن سعادته بهذه الزيارة واوضح : بانه يشعر براحة غامرة تحتوية عندما دخل أحد المباني التراثية مذكرتا إياه بالهند