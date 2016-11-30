أمانة القصيم تبحث تفعيل برنامج تدوير النفايات بالمدارس مع إدارة التعليم

عقدت أمانة منطقة القصيم ورشة عمل مع الإدارة العامة للتعليم القصيم لبحث آلية تفعيل برنامج تدوير النفايات بالمدارس ، وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة القصيم المهندس مزيد المزيد أن الأمانة مستمرة بتفعيل برنامج تدوير النفايات ضمن الخطة العامة لذلك ، مشيراً بأن المرحلة الحالية تستهدف تفعيل مشروع تدوير النفايات مع المدراس لنشر ثقافة فرز النفايات من المصدر لدى الطلاب. وأشار أن ورشة العمل مع المختصين بإدارة التعليم خرجت بتحديد عدداً من المدارس لإطلاق البرنامج لتطبيقه بشكل أولي ودراسة النتائج في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة لذلك.