 ارتفاع أسعار النفط 13% بعد إعلان اتفاق أوبك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ارتفاع أسعار النفط 13% بعد إعلان اتفاق أوبك

ارتفاع أسعار النفط 13% بعد إعلان اتفاق أوبك
المناطق_رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 13 بالمئة، بعدما توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وقفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بعد الإعلان 13 بالمئة من مستوى يقل عن 50 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء إلى 52.54 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:00 بتوقيت جرينتش). وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل ليجري تداولها عند 50.11 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء على أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008

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