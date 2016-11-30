بهدف توعية وتدريب منسوباته تأهيل الإناث بالقدس يقيم ورشة عمل للإسعافات الأولية

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض ورشة عمل عن “مبادئ الإسعافات الأولية ” قدمها مستشار السلامة ومنع الحوادث بالمركز الوطني للسلامة الصناعية الأستاذ “عبدالرحمن المعمر” و حضرها مجموعة من منسوبات المركز تناول فيها الإنعاش الرئوي في حالات الغصة والاختناق والغرق والإجراءات المتخذة في حالات التسمم و النزيف و الحروق والجروح وتضميدها .

صحب ذلك عرضاً مرئياً وتدريباً عملياً لمنسوبات ومقيمات المركز على الإسعافات الأولية وتوزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية وشهادات الحضور .

بعدها قدمت مديرة المركز شهادة شكر وعرفان للمعمر على ما قدمه من مادة علمية وعملية استفادت منها الحاضرات .

يذكر أن هذه الورشة تأتي كجزء من حزمة الأنشطة والبرامج التي تقام في جميع فروع الوزارة من أجل رفع المستوى الثقافي والتوعوي لطاقم العمل والفئات التي ترعاها الوزارة