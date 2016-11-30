 بهدف توعية وتدريب منسوباته تأهيل الإناث بالقدس يقيم ورشة عمل للإسعافات الأولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بهدف توعية وتدريب منسوباته تأهيل الإناث بالقدس يقيم ورشة عمل للإسعافات الأولية

بهدف توعية وتدريب منسوباته تأهيل الإناث بالقدس يقيم ورشة عمل للإسعافات الأولية
المناطق_الرياض

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض  ورشة عمل عن  “مبادئ الإسعافات الأولية ” قدمها مستشار السلامة ومنع الحوادث بالمركز الوطني للسلامة الصناعية الأستاذ “عبدالرحمن المعمر” و حضرها مجموعة من منسوبات المركز  تناول فيها الإنعاش الرئوي في حالات الغصة والاختناق والغرق  والإجراءات المتخذة في حالات التسمم و النزيف و الحروق والجروح وتضميدها .

صحب ذلك عرضاً مرئياً وتدريباً عملياً  لمنسوبات ومقيمات المركز على  الإسعافات الأولية  وتوزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية وشهادات الحضور .

بعدها قدمت مديرة المركز شهادة شكر وعرفان للمعمر  على ما قدمه من مادة علمية وعملية استفادت منها الحاضرات .

يذكر أن هذه الورشة  تأتي كجزء من حزمة  الأنشطة والبرامج   التي تقام في جميع فروع الوزارة من أجل رفع المستوى الثقافي والتوعوي لطاقم العمل والفئات التي ترعاها الوزارة

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