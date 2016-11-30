 محافظ البكيرية يدشن القافلة الإرشادية الزراعية لرعاية النخيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محافظ البكيرية يدشن القافلة الإرشادية الزراعية لرعاية النخيل

محافظ البكيرية يدشن القافلة الإرشادية الزراعية لرعاية النخيل
المناطق_البكيرية

دشن محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة فعاليات القافلة  الارشادية الزراعية لرعاية النخيل التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة  مع شركة سابك ، بحضور نائب المشرف العام على القافلة الدكتور بندر محمد الصقهان ومدير فرع الزراعة بالبكيرية محمد بن حمد الطاسان وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والمزارعين وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة.

وفور وصول سعادة المحافظ لمقر الحفل تم تحيته من الفرقة الكشفية من إدارة التعليم المشاركة في حفل التدشين بعد ذلك بدأت فقرات الحفل بآيات عطره من الذكر الحكيم بعدها ألقاء “د. الصقهان” كلمة ترحيبية بسعادة المحافظ وبالحضور الكريم ومتحدثاً عن البرامج التوعوية التي تقدمها القافلة للمزارعين والإرشادات عن سوسة النخيل الحمرا وبرنامج ري وتسميد أشجار النخيل وغيرها من البرامج التي يستفيد منها المزارعين للحد من انتشار بعض الأوبئة التي تضر المحاصيل الزراعية بعدها شاهد الحضور عرض مرئي عن الأعمال التي تقوم بها القافلة الزراعية للمزارعين من إرشادات وبرامج توعوية بعدها تجول “المحافظ” ومدراء الجهات الحكومية والمزارعين  في موقع القافلة بمركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة ، مستمعا لشرح واف من الدكتور الصقهان عن الخدمات التي تقدمها القافلة للمزارعين.

من جانبه بين نائب المشرف العام على القافلة الدكتور بندر محمد الصقهان أن أبرز ما تقدمه القافلة للمزارعين يتمثل في استقبال عينات التربة والمياه وتحليل المتبقيات من المبيدات في التمور  وإعطاء التوصيات المطلوبة من خلال المختبر المتنقل المرافق للقافلة علاوة على أن القافلة تنظم يوم مفتوح تستقبل فيه أسئلة واستفسارات المزارعين طوال اليوم.

من جهته بين مدير فرع الزراعة بالبكيرية محمد بن حمد الطاسان أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف من تسيير القافلة الارشادية إلى توعية المزارع بكيفية رعاية أشجار النخيل والذي بدوره يسهم في رفع كفاءة وخبرات المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم في مجال انتاج ورعاية النخيل.

وفي ختام الجولة كرم محافظ البكيرية الجهات المشاركة والداعمة للقافلة

من جهته اعرب  قائد سابك في القافلة م. دخيل الحبيب عن شكره وتقديره للادارة العامة ‏لشؤون الزراعة بمنطقة القصيم وفرع الزراعة بفرع البكيرية على الجهود التي قدموها لإظهار القافلة بالمظهر الجيد وتقديم الخدمات والارشادات من المختصين والخبراء المرافقين للقافلة للمزارعين والمهتمين بالزراعة في المحافظة.

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