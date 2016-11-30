 امرأة دفعت حياتها ثمناً إثر محاولتها إنقاذ قطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير سلطان بن سلمان يفوز بشخصية العام الخليجية للعمل الإنساني امرأة دفعت حياتها ثمناً إثر محاولتها إنقاذ قطة محافظ البكيرية يدشن القافلة الإرشادية الزراعية لرعاية النخيل بهدف توعية وتدريب منسوباته تأهيل الإناث بالقدس يقيم ورشة عمل للإسعافات الأولية ارتفاع أسعار النفط 13% بعد إعلان اتفاق أوبك الأمم المتحدة: شرق حلب على وشك التحول إلى “مقبرة ضخمة” أمانة القصيم تبحث تفعيل برنامج تدوير النفايات بالمدارس مع إدارة التعليم سفير الهند يبدي اعجابه لقرية ذي عين التراثية الإمارات تعرب عن قلقها إزاء نقل إيران أسلحة للحوثيين رصد هجمات إلكترونية على عدة قطاعات حكومية كمين للمقاومة يوقع عدداً من الانقلابيين بين قتيل وجريح في البيضاء اثنان من كبار مجلس الشيوخ الأمريكي يرغبان تعديل قانون (جاستا)

امرأة دفعت حياتها ثمناً إثر محاولتها إنقاذ قطة

امرأة دفعت حياتها ثمناً إثر محاولتها إنقاذ قطة
المناطق_د ب أ

توفيت امرأة نيوزيلندية اليوم الخميس، متأثرة بجروح أصيبت بها عندما تسلقت شجرة في محاولة لإنقاذ قطتها، بحسب ما كشف عن الطب الشرعي.
وأفاد الطب الشرعي بأن النيوزيلندية جايلين دون 55 عاماً قد علقت قدم النيوزيلندية جايلين دون 55 عاماً في جذع ملفوف من الشجرة أثناء محاولتها إنقاذ قطتها. وظلت عالقة في الشجرة لمدة تراوحت بين ساعة ونصف إلى ساعتين، وذلك قبل أن يعثر عليها جيرانها ويقومون بإنقاذها.

ونقلت جايلين إلى مستشفى محلي وأدخلت العناية المركزة لكنها لقيت حتفها في الصباح التالي بسبب مضاعفات حول القدم التي ظلت عالقة في الشجرة أثرت على عضلة القلب.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>