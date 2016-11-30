امرأة دفعت حياتها ثمناً إثر محاولتها إنقاذ قطة

توفيت امرأة نيوزيلندية اليوم الخميس، متأثرة بجروح أصيبت بها عندما تسلقت شجرة في محاولة لإنقاذ قطتها، بحسب ما كشف عن الطب الشرعي.

وأفاد الطب الشرعي بأن النيوزيلندية جايلين دون 55 عاماً قد علقت قدم النيوزيلندية جايلين دون 55 عاماً في جذع ملفوف من الشجرة أثناء محاولتها إنقاذ قطتها. وظلت عالقة في الشجرة لمدة تراوحت بين ساعة ونصف إلى ساعتين، وذلك قبل أن يعثر عليها جيرانها ويقومون بإنقاذها.

ونقلت جايلين إلى مستشفى محلي وأدخلت العناية المركزة لكنها لقيت حتفها في الصباح التالي بسبب مضاعفات حول القدم التي ظلت عالقة في الشجرة أثرت على عضلة القلب.