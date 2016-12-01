 ​المركز الثاني لتعليم عسير​ ​ المهارات الأدبية​ على مستوى المملكة​ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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​المركز الثاني لتعليم عسير​ ​ المهارات الأدبية​ على مستوى المملكة​

​المركز الثاني لتعليم عسير​ ​ المهارات الأدبية​ على مستوى المملكة​
المناطق - عسير

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في النشاط الطلابي الثقافي مراكز متقدمة خلال مشاركتها في المرحلة النهائية للبرنامج الوزاري ” المهارات الأدبية ” بفروعه الثلاثة “الشعر الفصيح، والقصة القصيرة، والإلقاء ، والارتجال “، حيث حقق الطالب عاصم ظافر الشهري من متوسطة ابن سيرين بأبها المركز الثاني في مسابقة “الإلقاء والارتجال” على مستوى المملكة، فيما حصد الطالب مالك غازي الحكمي من الثانوية النموذجية بأبها المركز الرابع على مستوى المملكة في مسابقة (الشعر الفصيح) .
بدوره أوضح مشرف النشاط الثقافي عبدالله الشهراني أن البرنامج استضافته الإدارة العامة لتعليم تبوك مؤخرا ، بحضور مدير إدارة النشاط الثقافي في وزارة التعليم الدكتور بندر بن مفرح ، والمساعد للشؤون التعليمة بتعليم تبوك ماجد القعير ، وبمشاركة 350 طالباً من 45 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة .
يذكر أن تعليم عسير استقبل الوفد المشارك في البرنامج فور وصولهم مطار أبها بالورود ، والهدايا ، تقديرا منهم لما بذلوه من جهود، وتشجيعا لهم على ما حققوه من نتائج .

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