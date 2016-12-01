 الشارقة تكرم سيدة الأعمال السعودية الدكتورة خلود قاسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الشارقة تكرم سيدة الأعمال السعودية الدكتورة خلود قاسم

الشارقة تكرم سيدة الأعمال السعودية الدكتورة خلود قاسم
المناطق-عبدالرحمن سفر

كرم “مؤتمر المرأة الدولي” الذي تستضيفه مدينة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة سيدة الاعمال السعودية الدكتورة خلود قاسم حيث تسلمت درع التكريم من الشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي رئيس نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة والتي رعت حفل المؤتمر بفندق راديسون بلو – الشارقة الإشكاليات والتحديات التي تحيط بالمرأة وبخاصة في ظل الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” وشاركت الدكتورة خلود قاسم بورقة عمل نالت استحسان الحضور .
وأعربت الدكتورة خلود من جهتها عن بالغ شكرها وتقديرها للشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي على هذا التكريم ولجميع اهل الامارات واعتبرت ان هذا التكريم لها وللمرأة العربية المسلمة وأكدت مواصلة العمل بجد وإخلاص لجعل المرأة نبراساً للمجتمع والدور الريادي للمرأة في جميع الأعمال وقالت ان المشاركة والتكريم ستكونان حافزاً للمرأة العربية لكي يبدعوا وينجزوا ويحققوا كل ما يرفع سمعة المرأة العربية محليا ودولياً.
الجدير بالذكر بانه تم تكريم الدكتورة خلود قاسم على ماقدمته من مبادرات واعمال جليلة تجاه المرأة العربية و تحقيقها عدة إنجازات اجتماعية واقتصادية متميزة جعلتها من الكفاءات التي يشار إليها بالبنان

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