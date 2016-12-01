مركز تنمية الإنسان بجازان يطلق فعاليات اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة

يطلق مركز تنمية الإنسان بجازان مساء غدا الجمعة برعاية مدير عام المركز ا سها خولي ونائبه المدير

ا/ سحر عقيل وفريق العمل ، حزمة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و التطوعية.

وذلك من خلال معرض توعوي تشارك فيه عدد من الجهات و فعاليات ترفيهية ومسرحية لصغار والكبار في برنامج المسرح المفتوح وعدد من الفعاليات المصاحبة وذلك بمركز كادي مول التجاري بمدينة جازان بوابة رقم 3 .

وأفادت الأستاذه سحر عقيل بأن إدارة المركز سعت إلى المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة والتي تهدف من خلالها إلى تعريف المجتمع بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى هدف مهم وهو دمج هذه الفئه الغالية مع المجتمع .

وأكدت عقيل بأن المعرض يشمل على أكثر من ١٠ أجنحة تعريفيه بإقسام المركز والدور الذي يقدمه مركز تنميةالإنسان بجازان للمستفيدين من أطفال التوحد والمعاقين وأسرهم وأجنحة لعدد الجهات ذات العلاقة والجهه التابعه له بعد تأهيلهم مدرسه براعم التنميه بابي عريش لتكمل مسيرة التاهيل والتعليم معاً بحضور مدير التدريب والتطوير من شركه تأهيل انسان الاستاذ عماد السعدني للمشاركه الفعاله معنا.