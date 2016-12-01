 اللجنة العلمية لمؤتمر الإعلام والإرهاب تنهي استعداداتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اللجنة العلمية لمؤتمر الإعلام والإرهاب تنهي استعداداتها

اللجنة العلمية لمؤتمر الإعلام والإرهاب تنهي استعداداتها
المناطق - عسير

أنهت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني (الإعلام والإرهاب الوسائل والاستراتيجيات) كافة أعمالها، بما فيها اعتماد كتاب المؤتمر الذي يحتوي على كافة الملخصات والسير الذاتية للمشاركين، وكذلك اعتماد برنامج الجلسات، حيث يشتمل المؤتمر على 19 جلسة متزامنة خلال فعاليات المؤتمر التي تمتد إلى ثلاثة أيام، كما قامت باختيار رؤساء الجلسات المشاركين في فعاليات المؤتمر.

ووصل إجمالي عدد المشاركين في المؤتمر إلى حوالي 100 شخصية من داخل المملكة وخارجها، علما أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية صاحب المعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ويصاحب المؤتمر معرض متخصص تشارك فيه عدد من المؤسسات السعودية والإعلامية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل، بمشيئة الله، بفندق قصر أبها، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور كبير من طلاب وطالبات الجامعة، والإعلاميين والمهتمين.

ويمكن العودة للموقع الإلكتروني للمؤتمر (http://sitcmt.kku.edu.sa/ ) للاستزادة عن أهداف ومحاور المؤتمر، إضافة إلى تفاصيل أخرى سيتم عرضها خلال الأيام المقبلة.

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