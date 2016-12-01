مطالبات المواطنين تنوعت بين خدمية ومشاريع منفذة : المجلس البلدي بوادي بن هشبل يعقد لقاء مفتوح مع المواطنين والاعلاميين

التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز وادي بن هشبل بالمواطنين برئاسة رئيس المجلس سعيد بن محمد آل زيد وحضور رئيس بلدية وادي بن هشبل إبراهيم بن صالح القرني وعدد من المواطنين والمهتمين ورجال الأعمال والإعلام، حيث ألقى رئيس المجلس كلمة تعريفية عن اللقاء ودور أعضاء المجلس ومهامهم، واستعداد المجلس للاستماع لكافة الآراء والمقترحات وما يحتاجة مركز وادي بن هشبل والقرى التابعة له من خدمات ومطالبات والإجابة عليها، وتسجيل كافة النقاط الهامة ومناقشتها في اجتماعات المجلس القادمة ووضع الحلول المناسبة.

وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات والشكاوي التي طرحها الحضور ومنها تنفيذ واستكمال المشاريع المتعثرة، وتوسعة وإنارة وتشجير الشوارع في مركز الوادي وقرى السّلِيْل والحيمة ورغوة وتباشعة والتي انتهى عقد تنفيذها منذ سنوات وهي لم تبدأ، وتهيئة وتوسعة الحدائق والاهتمام بنظافتها وصيانتها، ومشكلة تأخير التغشيل الكامل لسوق الخضار والفواكه الجديد، ونقص الخدمات البلدية في الأحياء الجديدة، كما تم مناقشة كل ما يهم الشباب وتوفير كافة سبل الراحة لهم من منشآت رياضية وملاعب، وتنظيم الحدائق الخاصة بالشباب والعائلات، وقد رصد المواطنون خلال اللقاء أكثر من 40 مطالبة وملاحظة.

وفي ذات السياق طالب عدد من الحضور بتوجيه الدعوة لكل مسؤولي الدوائر الحكومية والأمنية بالمركز ومشاركتهم في مثل هذه اللقاءات المفتوحة لبحث حل بعض القضايا التي تتعلق بإداراتهم والتي تهم المركز بشكل عام.

وقد اشار رئيس المجلس إلى أنه سيتم استحداث موقع الكتروني للتواصل مع المواطنين واستقبال المقترحات والشكاوي والتفاعل معها وإيجاد حلول لها، والسعي لتنفيذ أي مطالبات تهم المواطن، مؤكداً بأن المجلس سيتابع تنفيذ المشاريع والمطالبات والخدمات التي طرحت على المجلس البلدي في هذا اللقاء والتعاون مع البلدية في تسهيل عملها وتنفيذ مشاريعها.

من جهتة أوضح رئيس البلدية أنه سيتم مناقشة تلك المطالبات ووضع حلول مناسبة مع رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس وسيتم تذليل كافة العقبات التي تواجة تنفيذ المشاريع والعمل بجدية في تنفيذها بشكل عاجل، مشيراً أنه سيتم الإعلان عن كل مشروع تم الانتهاء منه أو تم إيجاد حلول مناسبة مع أعيان وأهالي الوادي والقرى التابعة له.