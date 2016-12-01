مدير تعليم صبيا يعزي ذوي المعلمة المتوفاة

نقل المساعد للشؤون المدرسية الاستاذ ربيع بن مهدي عطية صباح اليوم تعازي معالي وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى ، ومدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن احمد الاحوس لذوي المعلمة المتوفاة ( أماني بنت احمد رداد السفياني ) نتيجة حادث مروري الساعة التاسعة مساء ، على خط الداير – عيبان ، وقد تواجد عدد من قيادات تعليم صبيا صباح اليوم في مستشفى الداير العام ، وساهموا مع ذوي المتوفاة في تسهيل الاجراءات لنقل جثمان المعلمة الى مسقط رأسها في محافظة الطائف ، وقد تواجد في المستشفى الاستاذ يحي الفيفي مدير مكتب التعليم بمحافظة فيفا .

وسيشارك سعادة مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن احمد الاحوس مع عدد من القيادات التعليمية يوم غد ” الجمعة ” في تقديم واجب العزاء لذوي المعلمة المتوفاة في محافظة الطائف .