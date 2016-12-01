بلدية حفرالباطن تستنفر طاقاتها لسحب المياه من الشوارع

قامت بلدية محافظة حفرالباطن باستنفار طاقاتها وجميع طواقمها ومعداتها خلال هطول الأمطار ، وباشرت فرق الطوارئ في البلدية عملها الميداني بكامل طواقمها الإشرافية والتنفيذية وتمت الاستعانة بجميع عمال البلدية ، وعملت قنوات تصريف السيول بكفاء عالية وقامت البلدية بتوجيه الفرق بسحب المياه من الشوارع التي ليس بها قنوات تصريف عبر تزويدها بوايتات لسحب المياه.

وأوضح رئيس بلدية حفرالباطن الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان بأنه بفضل من الله هطلت أمطار غزيرة منذ الفجر على مدينة حفر الباطن وضواحيها وتم التعامل معها من قبل فرق طوارئ البلدية الميدانية وذلك حسب الخطة التي أعدتها البلدية مسبقًا لمواجهة مثل هذه الأمطار الغزيرة ، حيث باشرت فرق الطوارئ الميدانية بكامل طواقمها الإشرافية والتنفيذية بجميع عمال البلدية ومعداتها وآلياتها وكذلك معدات وآليات وعمال مقاول النظافة وبالتنسيق مع المحافظة والدفاع المدني والشرطة والمرور والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة .. حيث عملت جميع قنوات التصريف والبالغ طولها ٤٢ كم بتصريف مياه الأمطار الغزيرة بكفاءة عالية بعد أن قامت البلدية بنظافتها وصيانتها قبل موسم هطول الأمطار، ومازالت فرق طوارئ البلدية تقوم بعملها الميداني .