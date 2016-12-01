أمير الباحة يشدد على أعضاء مجلس المنطقة ومديري الإدارات الحكومية بأهمية مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة

شدد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة، على جميع أعضاء مجلس المنطقة ومديري الإدارات الحكومية بأهمية مضاعفة الجهود لكل ما من شأنه ‏خدمة المنطقة وأهلها وتحقيق الراحة والرفاهية لهم في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من اهتمام ورعاية بالمواطن في مختلف المجالات.

وحث سموه خلال ترأسه الجلسة الخامسة من جلسات المجلس في لدورته الثالثة والختامية للعام الحالي 1437 – 1438 هـ، التي عقدت بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة، جميع الأعضاء على ضرورة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس والرفع بما يتم اتخاذه حيال تنفيذها، متمنياً سموه أن تحقق تلك القرارات الأهداف المنشودة منها لخدمة المنطقة.

وصدر عن مجلس المنطقة حزمة من القرارات والتوصيات حيال العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، حيث قرر المجلس فيما يخص الإعلام، مخاطبة معالي وزير الثقافة والإعلام بتدعيم فرع الوزارة بالمنطقة بما يحتاجه من كوادر بشرية حتى يقوم الفرع بعملة على الوجه المطلوب، ودعم فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة بالإمكانيات الفنية والبشرية، والتأكيد على الإدارات الحكومية بتعيين متحدث إعلامي لكل إدارة.

كما أقـر المجلس تشكيل مجلس للإعلام بالمنطقة ،والموافقة على عقد اجتماع ربع سنوي لاستعراض الملف الصحفي، وأوصى المجلس فرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة دراسة إيجاد خطة إعلامية للمنطقة تتوافق مع برنامج التحول الوطني، ودراسة إحداث فرع للجنة الإعلامية المركزية بالمنطقة خاصة.

وفيما يخص برنامج التحول الوطني وجه المجلس مديري الإدارات الخدمية بتنفيذ ما يصدر من قرارات وتوصيات عن المجلس وإحاطته في الدورة القادمة عما اتخذ حيال ذلك على دورات مجلس المنطقة خلال العام المالي الحالي، والتأكيد على متابعة موضوع برنامج التحول الوطني مع مراجعهم وما يمكن عمله للمنطقة في ذلك على ضــــوء ما قرره مجلس المنطقة مسبقاً وإحاطة مجلس المنطقة في الدورة القادمة.

وقرر المجلس قيام أمين المنطقة بتكليف بلدية المخواة بدراسة إيجاد حدائق بالمحافظة في ضل ما تشهده من إقبال في فصل الشتاء ، ومتابعة تشغيل إضاءة طريق عقبة الباحة واستكمال الإنارة في الطريق بين المخواة و مركز ناوان وإحاطة مجلس المنطقة عما يتم ، كما قرر المجلس الموافقة على تنمية مواقع وادي سبه ـ وادي ريم ـ الرميضة ـ الشعب الشامي ـ الشعب اليماني ـ الثعبان ـ فاجة الشعراء.

وأكـد المجلس على الأمانة وبلديات المحافظات والمراكز الاستمرار في مراقبة المطاعم وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية والمهنية في ذلك وفق التعليمات ، وأهمية دراسة تحديد الأسعار من قبل الأمانة وفرع وزارة التجارة والاستثمار في المطاعم والبوفيهات ومحلات الخضار واللحوم على ضوء المستجدات في الأسعار السائدة وملاحظة ذلك في المحافظات والمراكز كافة.

وجاءت قرارات مجلس المنطقة فيما يخص الجامعة بالتأكيد على مدير جامعة الباحة متابعة استكمالات مشاريع المدينة الجامعية وإحاطة المجلس حيال ذلك، وعقد دورة للإعلاميين لتأهيلهم، وفيما يخص التعليم بالمنطقة أوصى المجلس مدير عام التعليم بالمنطقة تقديم تقرير للمجلس عن المباني المستأجرة لمدارس البنين والبنات ، ودراسة فتح مكتب للتعليم بمحافظة بني حسن.

وتضمنت قرارات مجلس المنطقة العديد من التوصيات فيما يخص الشؤون الصحية ، حيث أوصى مدير مركز صحي قوى الأمن بالمنطقة إحاطة المجلس عما اتخذ حيال إيجاد مستشفى قوى الأمن المطلوب للمنطقة على ضوء ما قرره المجلس مسبقاً ، وأقر مخاطبة معالي وزير الصحة لطلب ترسية مشروع مستشفى الصحة النفسية ، وترسية مشروع مركز طب الأسنان بمحافظة المخواة اللذان تم اعتمادهما مسبقاً ، ومخاطبة مدير هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة للإفادة عما تم حيال تحديد أولويات مراكز الهلال الأحمر المعتمدة من مجلس المنطقة ، فيما وافق المجلس على إيجاد مركز صحي لقوى الأمن بمحافظة المخواة لخدمة القطاع التهامي.

وأوصى مجلس المنطقة فيما يخص الطرق مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة سرعة إنهاء الدارسة المتعلقة بالمنحنيات في طريق الباحة ـ العقيق وعرضها على مجلس المنطقة للمناقشة تمهيداً للرفع لوزارة النقل لإدراجها ضمن المشاريع المطلوبة للمنطقة ، ومتابعة إنهاء مشروع مدخل مدينة الباحة من جهة العقيق ، وعن قرارات المجلس فيما يخص المياه تم التأكيد على مدير عام المياه بالمنطقة إحاطة المجلس عن خطتهم لتغطية مركز نيرا بشبكة المياه ودراسة تركيب محطة للتنقية على سد نيرا للاستفادة منها لسقيا أهالي تلك الجهة.

وفي الشأن الزراعي أوصى المجلس على مدير عام الشؤون الزراعية متابعة توسعة زراعة الموز مع المزارعين في قرية ذي عين ، والموافقة على تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار وفق برنامج التحول الوطني ، ودراسة تنمية المراعي بسهول تهامة ، والاهتمام بالرعاة بتلك المحافظات بتربية المواشي كرافد اقتصادي بالمنطقة ، ودراسة إيجاد مشتل مرجعي لجميع أنحاء المنطقة يتوفر به الشتلات المطلوبة للمنطقة

وشملت قرارات مجلس المنطقة عدد من التوصيات فيما يخص هيئة الرياضة، حيث قرر المجلس أن على مدير هيئة الرياضة بالمنطقة الإفادة عما اتخذه حول تشكيل نوادي بالمحافظات وإيجاد ساحات رياضية على ضوء ما سبق من قرارات مجلس المنطقة ، ومخاطبة سمو رئيس هيئة الرياضة عن احتياجات المنطقة من الخدمات الرياضية والشبابية وما هي خططهم في هذا المجال للمنطقة وفق برنامج التحول الوطني .

كما قرر مجلس المنطقة مخاطبة معالي وزير العدل حول طلب إعادة فتح محكمة بني حسن ، وفيما يخص السياحة قرر المجلس بأن على فرع هيئة السياحة رفع تقرير عن المواقع السياحية المتوفرة في شدا الأعلى وشدا الأسفل وما يجب أن يتم عمله حيال تلك المواقع والتنسيق في ذلك مع محافظ المخواة، والموافقة على ما تضمنه محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية حول مشروع تأسيس شركة الباحة للتطوير السياحي على أن تقدم الخدمات السياحية للمنطقة بالدرجة الأولى وزيادة رأس مال الشركة، وأوصى المجلس فرع هيئة السياحة والتراث الوطني تقديم تقرير حول عملية تطوير المتاحف الخاصة مع أصحابها ورجال الأعمال وعملية الاستثمار في هذا المجال ، والتأكيد على حصر الآثار بالمنطقة وإيجاد حماية لها من الاعتداء وإحاطة مجلس المنطقة بتقرير حول تلك المواقع.