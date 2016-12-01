ضبط 5663 مهربا في مختلف مناطق المملكة.. و 4120 متسللا

تسّلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل التقرير السنوي لمنجزات وأنشطة حرس الحدود الميدانية لعام1437هــ على مستوى المملكة العربية السعودية.

وتّمن أمير منطقة مكة المكرمة الجهود التي يبذلها رجال الأمن بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، للحفاظ على أمن الوطن وحماية مكتسباته ، مؤكداً أنهم – بعد الله – حصن منيع ضد من يحاول المساس بأمن وأمان المملكة .

وتضمّن التقرير الذي سلّمه لسمو أمير المنطقة مؤخرا ، قائد حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة اللواء طلال الشمراني ، إحصاءات عن المضبوطات من التهريب والمهربين و التسلل والمتسللين ، إضافة لإجراءات والاحتياطات الأمنية التي تم اتخاذها للتصدي للمخالفات ولعمليات التسلل والتهريب، وبحسب التقرير فقد بلغ عدد وقوعات التهريب التي تم ضبطها خلال العام1437 هــ 9069 واقعة ، فيما تم القبض على 5795 مهرب.

وأبان التقرير أنه تم ضبط5663 مهرب في مختلف مناطق المملكة ، فيما تم القبض على 4120 متسلل إلى داخل المملكة و 468 إلى الخارج.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدورات المعقودة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بلغت نحو 85 دورة أسهمت في تخريج نحو 4006 ضابط وفرد.