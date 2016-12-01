غرفة الأحساء تُنظّم ورشة عمل موسعة للتعريف بـ “إيجار” و “وافي” الثلاثاء المقبل

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان ورشة عمل موسعة للتعريف ببرنامج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” وبرنامج البيع على الخارطة “وافي”، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 7 ربيع الأول الموافق 6 ديسمبر الجاري، الساعة 12 ظهرا، بقاعة الشيخ ناصر الزرعة – رحمه الله – بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي انعقاد الورشة في إطار التعاون بين الغرفة والوزارة للتعريف بالبرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030، ويسهم في تنظيم وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتيسير التعاملات الإسكانية بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين بما يحقق مزيد من النهضة والتنمية للوطن والمواطن.

ويحاضر في الورشة عدد من مسؤولي وخبراء وزارة الإسكان، من بينهم الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السماري مدير مشروع برنامج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، والأستاذ رياض بن محمد عسيري مدير تطوير الأعمال ببرنامج البيع على الخارطة “وافي”.

ومن جهته، أكد المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية على أهمية الورشة لما تتضمنه من محاور حيوية هامة من بينها التعريف ببرنامج “إيجار” الذي يعد من بين أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مبينًا أن البرنامج يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له.

وأشار إلى أن الورشة ستتناول كذلك التعريف ببرنامج البيع على الخارطة “وافي”، الذي يعدّ أحد الروافد التي أطلقتها الوزارة بهدف تنمية القطاع والارتقاء به، بفضل ما يقدمه من تسهيلات لعملية البيع خلال البناء، أو قبل إتمامه، وهو ما يدعم حركة السوق العقارية والإسكانية، عبر خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الانظمة والاجراءات التي تكفل ذلك، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.

ودعا الصالح إلى ضرورة تبادل الآراء ووجهات النظر وإبداء الملاحظات وطرح الاستفسارات بين المعنيين من العقاريين والمختصين ووزارة الإسكان، منوّهاً بالتعاون والشراكة الفاعلة بين كافة أطراف العلاقة والوزارة في عدة برامج مختلفة يأتي من بينها برنامج “إيجار”، لافتًا إلى ما يحققه تطبيق العقد الموحّد من فوائد على قطاع الإسكان عموماً، والدور الفاعل لقضاء التنفيذ في تطبيقه.

وبيّن المهندس الصالح أن عقد “إيجار” الموحّد الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017 يعد عقدا موثقا وسنداً تنفيذياً، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، الأمر الذي يؤكد أهميته ودور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل، مؤكدا على دوره في حفظ الحقوق، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة، ما يشجع على الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري ويسهم في تحقيّق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية.

يُذكر أن برنامجي الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (ايجار) والبيع على الخارطة (وافي) يأتيان ضمن البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، ومن بينها الشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس مركز خدمات المطورين، ومركز بيانات الإسكان، إضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للعقار.