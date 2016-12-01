 “مدينة الأحلام”…تنطلق في 2020م وتحوي مستشفى نقاهة هو الأول من نوعه في خميس مشيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“مدينة الأحلام”…تنطلق في 2020م وتحوي مستشفى نقاهة هو الأول من نوعه في خميس مشيط

“مدينة الأحلام”…تنطلق في 2020م وتحوي مستشفى نقاهة هو الأول من نوعه في خميس مشيط
المناطق_عسير

تعاقدت بلدية محافظة خميس مشيط ممثلةً في مدير إدارة الاستثمار  سعد الخماش  مع أحدى الشركات الكبرى في تنفيذ مشروع مدينة الأحلام الذي يتربع على مساحة 40 ألف متر مربع والتي ستقام شرق محافظة خميس مشيط على طريق تندحة – طريق الملك عبدالله ، بتكلفة تتجاوز 4 مليار ريال .

وأضاف الخماش أن  المشروع يحتوي على العديد من المرافق الترفيهية والتعليمية والأندية الرياضية المخصصة لإقامة المعسكرات الرياضية الكبرى ، بالإضافة إلى نادي خاص بالفروسية و مول كبير يتضمن عدد من المحلات العالمية ، إضافة إلى وحدات سكنية تكتسب تصميمها من الطابع المعماري العسيري وكذلك مستشفى نقاهة هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة يستوعب 300 سرير تقريباً .

هذا وأوضح الخماش إلى أن من ضمن المشروع جامعة محمود سعيد للبنين والبنات والتي ستسهم في توفير فرص التعلم والدراسة لتوفير القوى البشرية المدربة وتهيئة البيئة المناسبة للدراسة الجامعة تتضمن على العديد من التخصصات أبرزها علوم الحاسب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية والعلوم الإدارية والإنسانية ، تستوعب أكثر من 27 ألف طالب وطالبة .

واختتم حديثه بأن هذا المشروع يعد نقله نوعيه للمنطقة ويعزز الي رؤية المملكة 2030 وذلك بتوجيه من أمير منطقة عسير  الأمير فيصل بن خالد وأمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي وكذلك توجيهات رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر  الوادعي وسيوفر في عدد من الوظايف لأبناء المنطقة وسيسهم في تطوير البنية التحتية للسياحة .

واختتم الخماش حديثه بأن مدة العقد تبلغ 25 سنة وسيبدأ التنفيذ بعد 4 أشهر  من الآن ، وسيكون التشغيل إن شاء الله في عام2020م .

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