 أمير القصيم يطّلع على نتائج القافلة الارشادية الزراعية لرعاية النخيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير القصيم يطّلع على نتائج القافلة الارشادية الزراعية لرعاية النخيل

أمير القصيم يطّلع على نتائج القافلة الارشادية الزراعية لرعاية النخيل
المناطق_بريدة

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على نتائج نشاط القافلة الارشادية الزراعية لرعاية النخيل بالمملكة ، التي دشنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة برعاية (سابك) والاتحاد العربي للأسمدة، والتي تستمر لشهر تجوب مناطق المملكة الأكثر لزراعة أشجار النخيل، ومن ضمنها منطقة القصيم.

 

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاع الزراعي ، مشيراً إلى أن المملكة من أهم الدول في زراعة النخيل ، وأن منطقة القصيم تضم أكبر سوق تجاري على المستوى الإقليمي والعالمي ، مؤكداً على أهمية مكافحة سوسة النخيل ، والاهتمام بمثل هذه القوافل الإرشادية لتوعية المزارعين.

 

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، مدير الادارة العامة للزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع ، والمهندس مدالله الرويلي مدير المبيعات المحلية بشركة سابك ، والمهندس دخيل الحبيب من شركة سابك ، والدكتور بندر محمد الصقهان نائب المشرف العام على القافلة ، والمهندس إبراهيم التركي من الزراعة.

 

وأستعرض مدير الزراعة بالقصيم ، انطلاق القافلة بخمس محافظات بالقصيم ، وإعداد المزارعين الذين تمت زيارتهم ، مشيراً إلى أن الحملة الإرشادية ستعمل على نقل البحوث الزراعية التطبيقية التي توصل إليها الباحثون في المراكز البحثية إلى المزارعين مباشره , مؤكداً على جهود الوزارة في التوعية الإرشادية والتي ستنعكس ايجاباً على المزارع وجودة إنتاجيته ، وقدم في نهاية اللقاء درع القافلة لسمو أمير منطقة القصيم

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