إتلاف اكثر من 250 كيلو من الأسماك الفاسدة

قامت بلدية محافظة ضباء بمنطقة تبوك ممثلة فى مكتب خدمات مركز الخريبه بجوله رقابيه على المطاعم ومحلا ت بيع اﻻسماك بمركز الخريبه وشرما واسفرت الجوله عن ضبط 274 كيلو من الاسماك الفاسده الغير صالحه للاستعمال اﻻدمى وكذلك عمالة ﻻيحملون شهادات صحيه ، واوضح مدير مكتب الخدمات عبدالله عليان ابو طقيقه بانه تم اتخاذ اﻻجراءات اللازمه حيال ذلك واغلاق المحلات المخالفة ومنع قلى اﻻسماك فى محلات البيع بحيث يكون القلى فى المطاعم المتخصصه لذلك فقط ومن يخالف ذلك سوف تطبق بحقه اﻻنظمه والتعليمات التى تمنع ذلك حفاظا على صحة الجميع.