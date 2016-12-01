 إتلاف اكثر من 250 كيلو من الأسماك الفاسدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أطفال جمعية المعوقين بعسير يزورون نادي عسير الفوتوغرافي بالمفتاحة تأهيل 50 حاضنة سعودية وتزويدهن بالمهارات التي تؤهلهن للعمل في الحضانات كرسي الزيتون بجامعة الباحة يُشّيد مشتلين لإنتاج 80 ألف شتلة سنوياً اختتام فعاليات المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة بالباحة إتلاف اكثر من 250 كيلو من الأسماك الفاسدة أمير القصيم يطّلع على نتائج القافلة الارشادية الزراعية لرعاية النخيل مدير جوازات منطقة الرياض يفتتح شعبة الخدمات الالكترونية بروشن مول بالخرج “مدينة الأحلام”…تنطلق في 2020م وتحوي مستشفى نقاهة هو الأول من نوعه في خميس مشيط غرفة الأحساء تُنظّم ورشة عمل موسعة للتعريف بـ “إيجار” و “وافي” الثلاثاء المقبل شاهد عفوية وبساطة الملك سلمان وإلمامة بتاريخ القبائل والأسر بالمملكة خادم الحرمين يدشن عددا من المشروعات النفطية العملاقة لأرامكو السعودية حوش مهجور .. يهدد أهالي حي بئر عثمان بالمدينة

إتلاف اكثر من 250 كيلو من الأسماك الفاسدة

إتلاف اكثر من 250 كيلو من الأسماك الفاسدة
المناطق_سليمان مهنا

قامت بلدية محافظة ضباء بمنطقة تبوك ممثلة فى مكتب خدمات مركز الخريبه بجوله رقابيه على المطاعم ومحلا ت بيع اﻻسماك بمركز الخريبه وشرما واسفرت الجوله عن ضبط 274 كيلو من الاسماك الفاسده الغير صالحه للاستعمال اﻻدمى وكذلك عمالة ﻻيحملون شهادات صحيه ، واوضح مدير مكتب الخدمات عبدالله عليان ابو طقيقه بانه تم اتخاذ اﻻجراءات اللازمه حيال ذلك واغلاق المحلات المخالفة ومنع قلى اﻻسماك فى محلات البيع بحيث يكون القلى فى المطاعم المتخصصه لذلك فقط ومن يخالف ذلك سوف تطبق بحقه اﻻنظمه والتعليمات التى تمنع ذلك حفاظا على صحة الجميع.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>