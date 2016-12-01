 اختتام فعاليات المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اختتام فعاليات المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة بالباحة

اختتام فعاليات المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة بالباحة
المناطق_الباحة

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة لعام 1438 تحت شعار (اقتصاد المملكة العربية السعودية بين التنمية المستدامة والرؤى المستقبلية) الذي عقد بمنطقة الباحة خلال الفترة من 28/2/1438 ولمدة ثلاثة أيام باستعراض أبحاث الطالبات المتأهلات على مستوى المملكة بحضور الدكتورة هيا العواد وكيل تعليم البنات بالوزارة ، والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة نوال الدرمحي ، ، وعميدات كليات جامعة الباحة ، ومديرة المنطقة الجنوبية لمصرف الراجحي ، ومديرات الإدارات النسائية وقائدات المدارس والطالبات الباحثات وأمهاتهن.

حيث بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم توالت فقرات الحفل بقصائد وعروض متنوعة.

واوضحت الدكتورة هيا العواد    بأن مشروع المؤتمرات العلمية يسير وفق منهجية مواكبة للتطور العلمي لما لها من دور بارز في معالجة المشكلات بكافة أنواعها حيث أتاحت للطالب والطالبة الفرصة لممارسة مهارات البحث العلمي لصقل المهارات من جهة وإثراء المنهج العلمي من جهة أخرى ، كما أثنت على جهود الطلاب والطالبات في الأبحاث العلمية والتي سيكون لها دوراً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني كما مشيرة أنه سيتم قريباً تدشين المؤتمر العلمي الحادي عشر على نطاق دول الخليج ليشارك فيه طلاب وطالبات دول الخليج ، وأشارت أن موضوع أول مؤتمر في هذه المرحلة الجديدة على مستوى الخليج سيكون على ثلاث مستويات المستوى الأول للمرحلة الابتدائية..المواطنة الخليجية وحماية البيئة ، والمستوى الثاني للمرحلة المتوسطة..المواطنة الخليجية والعلوم ، والمستوى الثالث للمرحلة الثانوية..المواطنة الخليجية والاقتصاد ، واختتمت كلمتها بالشكر والتقدير لإدارة التعليم بمنطقة الباحة على حسن التخطيط والمتابعة لهذا المشروع على مدى السنوات العشر الماضية والشكر موصول للطالبات الباحثات الصغيرات على جهدهن العلمي المميز.

تلاها ذلك كلمة مديرة عام نشاط الطالبات بالوزارة الأستاذة ريم أبو الحسن تحدثت خلالها عن المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة الذي تنظم فعالياته هذا العام الإدارة العامة للتعليم  بالباحة والذي يعد  نموذجاً واقعياً من نماذج الابتكار في الأنشطة و حظي بإقبال متزايد من الطلبة للمشاركة في مثل هذا النوع من الأنشطة ،  كما أشادت بجهود المعلمات المشرفات على البحوث وأسر الطالبات ومنسقات برامج النشاط في إدارات التعليم مختتمة كلمتها بشكر تعليم المنطقة   على الجهود المبذولة في تنظيم المؤتمرات.

وفي نهاية الحفل كرّمت  الدكتورة العواد اللجان العاملة والمنظمة للمؤتمر على مستوى الوزارة وإدارة تعليم الباحة وإدارات تعليم المناطق المشاركة والطالبات الفائزات بتقديم دروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير.

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