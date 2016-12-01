 كرسي الزيتون بجامعة الباحة يُشّيد مشتلين لإنتاج 80 ألف شتلة سنوياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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كرسي الزيتون بجامعة الباحة يُشّيد مشتلين لإنتاج 80 ألف شتلة سنوياً

كرسي الزيتون بجامعة الباحة يُشّيد مشتلين لإنتاج 80 ألف شتلة سنوياً
المناطق_عبد الرحمن سفر

أنهى  كرسي الشيخ سعيد بن علي العنقري لأبحاث الزيتون بجامعة الباحة تشيد المشاتل النموذجية، وذلك لإنتاج شتول أصناف الزيتون الناجحة لزراعتها بمنطقة الباحة.

ويهدف كرسي الزيتون بالجامعة إلى إنتاج أصول شتلات من الزيتون البري “العتم” بعد أن تم تشّييد مشتلين حديثين لإنتاج شتلات الزيتون، حيث يقع المشتل الأول بالفرعة بالموسى، أما المشتل الثاني فيقع بالزيتونة على طريق المطار ببهر.

كما ان الطاقة الإنتاجية للمشتل الواحد في السنة تقدر بحوالي 20 ألف شتلة، وبهذا يستطيع المشتلان انتاج نحو ٨٠ الف شتلة في السنة، نظراً لأن المشتلين يعملان حالياً بكامل طاقتهما

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