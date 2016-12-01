 النقد تلزم شركات التأمين بتسوية المطالبات التي لا تتجاوز 2000 ريال خلال 5 أيام عمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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النقد تلزم شركات التأمين بتسوية المطالبات التي لا تتجاوز 2000 ريال خلال 5 أيام عمل

النقد تلزم شركات التأمين بتسوية المطالبات التي لا تتجاوز 2000 ريال خلال 5 أيام عمل
المناطق_الرياض

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الخميس، تعليمات تلتزم بمقتضاها شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ريال خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.

واعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد. وتضمن النموذج توحيداً للمستندات المطلوبة في هذا الشأن وإجراءات موحدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال استلام الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة.

وسبق للمؤسسة إصدار تعميم بتاريخ 1438/02/08 هـ يُلزم شركات التأمين سداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وكذلك استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مُباشرةً عن طريق الآيبان.

وتذَّكر المؤسسة بأحقية العملاء والمستفيدين بالتقدم بشكوى لدى الشركة المعنية، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم رضى العميل أو المستفيد عن نتيجة معالجة الشكوى فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تدعو العميل أو المستفيد إلى التواصل معها من خلال صفحة إدارة حماية العملاء على موقعها الالكتروني .

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