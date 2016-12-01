محافظة الخرج : جاري إصلاح الهبوط في حي الخزامي و لا يوجد ما يدعو للخوف

أوضحت إدارة العلاقات العامة والمراسم بمحافظة الخرج في بيان رسمي لها بأنه:

وفقا لتوجيه سعادة محافظ الخرج بناء على ما رفعه له سعادة مدير التعليم بالخرج بالخطاب رقم ٣٨٣٨٢٤١٣ تاريخ ١٤٣٨/٣/٢هـ بشأن إثارة بعض الصحف الإلكترونية وبعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من إثارة الرعب في نفوس سكان الحي حول الهبوط الحاصل في طريق عمر بن العاص أمام مبنى المتوسطة الثامنة عشر للبنات بحي الخزامى .

فإنه ليطمئن الجميع فذلك قيد المتابعة ودعي له فنيين ومعقبين لكشف الأسباب وتصويب الخلل ثم تم وقوف سعادة محافظ الخرج مع مدراء الجهات المختصة وقد اتخذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة اهالي الحي وكذلك سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة داخل البيئة المدرسية من قبل الجهات المختصة وأنه لا يوجد ما يوجب الخوف أو التأثر بالإشاعات غير الموثَّقة مما يُفترض الرقي إلي عدم إثارتها ولا الإكتراث بها علما بأن ذلك محل اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض منذ اللحظة الأولى .