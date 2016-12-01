الانضباط تغرم نادي النصر وعضو شرف الهلال .. وتوقف لاعب الوحدة مباريتين

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر (15,000) ريال لتأخر الفريق في التواجد بممر اللاعبين لـ 4 دقائق مما أدى إلى تأخير بدء الشوط الأول من مباراة التعاون والنصر في دوري ” جميل ” السعودي للمحترفين لمدة دقيقتين ، كما غرمت اللجنة عضو شرف نادي الهلال الأمير نواف بن محمد بمبلغ ( 10,000) ريال لتواجده في الممرات المؤدية إلى غرفة اللاعبين بالرغم من عدم تسجيل اسمه في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري لفريق نادي الهلال في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بين فريقا الأهلي والهلال ضمن دوري ” جميل ” السعودي للمحترفين .

وأوقفت اللجنة لاعب فريق الوحدة كامل الموسى مباراتين رسميتين ، لضربه لاعب الفريق المنافس وفقاً لتقريرين حكم المباراة والإلحاقي المفصل ، وذلك في مباراة الفريق أمام الخليج في دوري ” جميل ” السعودي للمحترفين ، كما تم تغريم اللاعب (10,000) ريال .