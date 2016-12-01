 اتفاق أوبك يوصل النفط لأعلى مستوى في عام عند 54 دولاراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اتفاق أوبك يوصل النفط لأعلى مستوى في عام عند 54 دولاراً

اتفاق أوبك يوصل النفط لأعلى مستوى في عام عند 54 دولاراً
المناطق_وكالات

واصلت أسعار النفط قفزاتها الكبيرة عقب توصل أعضاء “أوبك” لاتفاق تاريخي أمس بعد اجتماعهم في فيينا، والذي تقرر فيه تخفيض إنتاج دول المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، على أن يقلص المنتجون المستقلون وعلى رأسهم روسيا 600 ألف برميل من إنتاجهم اليومي.

وبلغت أسعار النفط اليوم 54 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى تسجله في عام، مرتفعة بما يفوق 5% حتى الآن. وكان خام “برنت” قد سجل أعلى ذروة له بالعام 2016 في أكتوبر الماضي عندما بلغ 53 دولاراً للبرميل.

واتفاق أوبك الأول من نوعه منذ 2008، يسعى للقضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية، لكن محللين حذروا في السابق من أن الأسعار قد لا تشهد ارتفاعا كبيرا قياسا على المقارنات التاريخية، إذ سيسد منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج.

وبعد الإعلان عن الاتفاق أمس قفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 13% من مستوى يقل عن 50 دولارا للبرميل أمس الأربعاء إلى 52.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، ليجري تداولها عند 50.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.

وأطلقت تلك التطورات تداولا محموما مع ارتفاع أحجام تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهري فبراير ومارس، حيث من المقرر أن يبدأ الخفض في التأثير بوضوح على السوق لتصل إلى معدلات قياسية.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال 13 عاما إلى دون 30 دولارا للبرميل في فبراير، بعدما كان برميل النفط يباع بأكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014، وذلك بسبب وفرة المعروض .

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