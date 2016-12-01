 دي ميستورا: عدد النازحين من حلب بلغ 400 ألف شخص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دي ميستورا: عدد النازحين من حلب بلغ 400 ألف شخص

دي ميستورا: عدد النازحين من حلب بلغ 400 ألف شخص
المناطق - سوريا

أكّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن عدد النازحين من منازلهم داخل المناطق المحاصرة في مدينة حلب بلغ 400 ألف شخص.

وأشار دي ميستورا، في مؤتمر صحفي مع مستشاره الخاص جان إيغلاند، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى أنَّ عدد النازحين من المناطق المحاصرة بحلب “يساوي أو يزيد عما استقبلته كل الدول الأوروبية”.

ولفت دي ميستورا أن الاشتباكات في الأيام القليلة الماضية تسببت في تهجير 30 ألف شخص من منازلهم، وشدد على حاجة المهجرين الـ 400 ألف في حلب للمساعدات الإنسانية والمأوى مع قدوم فصل الشتاء.

من جانبه، أشار إيغلاند، إلى أنَّ النظام السوري وروسيا لم يوقفا القتال من أجل السماح للأمم المتحدة بإخلاء 400 جريح شرقي حلب.

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