تأييد حكم بالسجن 10 سنوات على المغرد وليد فارس بتهمة “الإساءة للذات الأميرية”

قضت محكمة استئناف في الكويت بتثبيت حكم بحبس مغرد متهم بالإساءة للذات الأميرية لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، بحسب ما أفادت صحيفة “القبس” الخميس 1 كانون الأول ـ ديسمبر 2016.

وسبق أن قضت محكمة الجنايات في أيار ـ مايو 2016، بحبس المغرد وليد فارس لمدة عشر سنوات بتهم نشر “أخبار كاذبة” على تويتر حول الأوضاع الداخلية للبلاد أدت بحسب المحكمة إلى “إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية” وإلى الإساءة لأمير البلاد. كما اتهم فارس بنشر تعليقات “مسيئة” بحق قضاة وبحق النائب العام.

وبحسب “القبس”، قامت محكمة الاستئناف في جلسة الأربعاء 30 تشرين الثاني ـ نوفمبر 2016، بتثبيت الحكم بحق فارس الذي سبق وأن طعن في حكم محكمة الجنايات.

وفي الأعوام الأخيرة، قضت محاكم كويتية بحبس معارضين سياسيين وناشطين معظمهم على خلفية اتهامهم بإهانة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بينما ينتظر آخرون بدء محاكماتهم بتهم مماثلة.

وبدأت ملاحقة هؤلاء السياسيين والناشطين بعيد قيام الأمير في العام 2012 بحل البرلمان الذي سيطرت عليه المعارضة آنذاك ما أدى إلى تظاهرات حاشدة.

ومن بين السياسيين الذين أدخلوا إلى السجن المعارض البارز مسلم البراك الذي يمضي منذ نحو 18 شهرا عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للذات الأميرية خلال إحدى التظاهرات.