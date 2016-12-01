 20 عاملا فازوا بـ421 مليون دولار باليانصيب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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20 عاملا فازوا بـ421 مليون دولار باليانصيب

20 عاملا فازوا بـ421 مليون دولار باليانصيب
المناطق_وكالات

يتطلع عمال المصانع عادة إلى زيادة مقبولة في الأجر، أو ساعات عمل أقل، أو حتى الحصول على أرباح مجزية آخر العام، لكن ما حدث لعدد من العمال بأحد مصانع مدينة بورتلاند الأميركية سيمثل بالتأكيد حلما للملايين.

 

فقد أعلن مسؤولون في جائزة يانصيب “باوربول” الأميركية، إن 20 عاملا بمصنع لقطع غيار السيارات، هم أصحاب البطاقة الفائزة بالجائزة التي تبلغ قيمتها نحو 421 مليون دولار.

وأوضحوا في بيان أن موظفين في مجموعة نورث أميركان ستامبنغ في بورتلاند بولاية تنيسي، يحملون البطاقة الرابحة التي تم سحبها السبت، بعد أن ظلت قيمتها ترتفع لمدة شهرين.

وأضافوا: “الأصدقاء.. ظلوا يشترون البطاقات معا لسنوات عدة، ولديهم خطط متنوعة بشأن (ما بعد) الفوز من بينها مساعدة الآخرين”.

وارتفعت قيمة الجائزة من 403 ملايين دولار إلى 420.9 مليون دولار السبت، بسبب إقبال كبير على شراء البطاقات في اللحظات الأخيرة قبل سحب البطاقة الرابحة.

وتدفع قيمة الجائزة على مدى 30 عاما مع خيار الحصول على المبلغ دفعة واحدة، وهو ما يقول المسؤولون إنه يقلل المبلغ إلى 254.7 مليون دولار.

ويجري السحب على بطاقات “باوربول” في 44 ولاية، وفي منطقة كولومبيا في بويرتوريكو، وفي جزر فيرجن الأميركية.

والجائزة من بين أكبر عشر جوائز في تاريخ الجائزة. وكانت “باوربول” قدمت أكبر جائرة يانصيب أميركية على الإطلاق بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار وزعت على ثلاث بطاقات رابحة في يناير.

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