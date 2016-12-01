20 عاملا فازوا بـ421 مليون دولار باليانصيب

فقد أعلن مسؤولون في جائزة يانصيب “باوربول” الأميركية، إن 20 عاملا بمصنع لقطع غيار السيارات، هم أصحاب البطاقة الفائزة بالجائزة التي تبلغ قيمتها نحو 421 مليون دولار.

وأوضحوا في بيان أن موظفين في مجموعة نورث أميركان ستامبنغ في بورتلاند بولاية تنيسي، يحملون البطاقة الرابحة التي تم سحبها السبت، بعد أن ظلت قيمتها ترتفع لمدة شهرين.

وأضافوا: “الأصدقاء.. ظلوا يشترون البطاقات معا لسنوات عدة، ولديهم خطط متنوعة بشأن (ما بعد) الفوز من بينها مساعدة الآخرين”.

وارتفعت قيمة الجائزة من 403 ملايين دولار إلى 420.9 مليون دولار السبت، بسبب إقبال كبير على شراء البطاقات في اللحظات الأخيرة قبل سحب البطاقة الرابحة.

وتدفع قيمة الجائزة على مدى 30 عاما مع خيار الحصول على المبلغ دفعة واحدة، وهو ما يقول المسؤولون إنه يقلل المبلغ إلى 254.7 مليون دولار.

ويجري السحب على بطاقات “باوربول” في 44 ولاية، وفي منطقة كولومبيا في بويرتوريكو، وفي جزر فيرجن الأميركية.

والجائزة من بين أكبر عشر جوائز في تاريخ الجائزة. وكانت “باوربول” قدمت أكبر جائرة يانصيب أميركية على الإطلاق بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار وزعت على ثلاث بطاقات رابحة في يناير.