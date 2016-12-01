كلية الملك فهد الامنية تبدأ في استقطاب أول دفعة من السنة التحضيرية في بكالوريوس العلوم للدراسات الأمنية

بدأت كلية الملك فهد الأمنية في استقطاب أول دفعة من السنة التحضيرية وفق برنامج تطوير للكلية حسب اتفاقية تعاون مع جامعة نيوهيفن الأمريكية لاستحداث برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية .

وأوضح مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي أن الكلية وجامعة نيوهيفن الأمريكية قد وقعتا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ــ حفظه الله ـ اتفاقية تعاون لاستحداث برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية ، ضمن أولى خطواتها العملية نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير الكلية .

وقال : تحتفل الكلية باستقبال الدفعة (60) الذين سيكونون انطلاقة لهذا البرنامج، حيث جرى استقطابهم من السنة التحضيرية وفق معايير التفوق العلمي بمعدل ( 4 ) فما فوق واجتياز درجة اللغة الانجليزية المعياري، والتميز في جوانب السمات الشخصية والقدرات العقلية.

وأبان اللواء الخليوي أن الدراسة ستكون في برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية باللغتين العربية والإنجليزية، كما أنها ستكون في ثلاثة مسارات تخصصية، هي: العدالة الجنائية، والأمن الداخلي، والدراسات الإستخباراتية لأربع سنوات ، حيث يخضع الطالب لبرنامج اللغة الانجليزية المكثف خلال السنة الأولى.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى تأهيل رجال الأمن لمواجهة ومواكبة تحديات العمل الأمني من خلال تسخير وتطوير البعد التقني كخيار إستراتيجي لخدمة البعدين الأكاديمي والأمني.

ورفع اللواء سعد الخليوي الشكره والتقدير لسمو ولي العهد على موافقته ورعايته ودعمه المباشر واللامحدود للخطة التطويرية لكلية الملك فهد الأمنية وتنفيذها.