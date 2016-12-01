الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط تطلق حملة “مكافحة السمنة”

أطلقت الكلية التقنية بخميس مشيط الحملة التوعوية الأولى في الفصل الأول من العام التدريبي الحالي تحت عنوان ( أضرار السمنة وطرق الوقاية منها ) وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة لهذا العام 1438هـ , وذلك عن طريق فريق عمل اكاديمي متخصص في سلامة الاغذية بقسم تقنية البيئة بالكلية ، حيث استهدفت الحملة التثقيفة عددا من مدارس البنين بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمكتب التربية والتعليم في محافظة خميس مشيط .

عميد الكلية التقنية بخميس مشيط المهندس صالح طالع القحطاني أوضح أن الهدف من هذه الحملة تكمن في نشر الوعي الصحي بين الطلاب لتفادي وصول الطلاب من خلال السلوك الغذائي الغير صحي ، وعدم ممارسة التمارين الرياضية ، والذي قد ينتج عنه لا سمح الله زيادة في أوزانهم وبالتالي وصولهم إلى ذلك النمط الذي يطلق عليه ( السمنة ) .

وقد انطلاق الحملة من مقر الكلية التقنية بخميس مشيط بفريق عمل يترأسه رئيس قسم تقنية البيئة فهد بن سعد الاسمري ومنسق الحملة عبدالله سيف الشهراني وفريق اكاديمي من المدربين والمتدربين في تخصص سلامة الأغذية ، واستمرت الحملة لمدة ثلاثة ايام من 27-28-29/2/1438هـ .

وختم القحطاني تصريحه بأن المدارس المستهدفة كانت عشوائية دون تحديد مدرسة بعينها حيث كانت الزيارة في يومها الأول مدارس صرح المستقبل الأهلية ، وفي اليوم الثاني مدارس صرح الواحة الأهلية وفي ختام الحملة وفي يومها الاخير شملت الزيارة مدرسة أبو فـراس الحمداني.

الجدير بالذكر أن الفريق الأكاديمي يحمل العديد من البرامج الهادفة وذلك من خلال المحاضرات المتخصصة في السلوك الغذائي السليم والصحي وذلك من خلال البروشورات والمجسمات الخاصة التي تركز على الهرم الغذائي – أنواع المواد الغذائية – الغذاء المتوازن – فوائد الرياضة – عادات غذائية يجب التخلي والابتعاد عنها .