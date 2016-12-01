 محاضرة عن “رؤية المملكة 2030 مستقبل وطموح” بتحضيرية جامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محاضرة عن “رؤية المملكة 2030 مستقبل وطموح” بتحضيرية جامعة نجران

محاضرة عن “رؤية المملكة 2030 مستقبل وطموح” بتحضيرية جامعة نجران
المناطق - نجران

نفذت كلية السنة التحضيرية بجامعة نجران وذلك استشعارا بمسؤليتها تجاه تطبيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ،ولتوعية أبنائها الطلاب بأهميتها وما ستوفره من مستقبل مشرق لكافة أبناء الوطن  محاضرة على مسرح الكلية بعنوان (رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مستقبل وطموح ).
وتحدث مقدم المحاضرة  الدكتور عبدالله بن شويل الغامدي عن دور الجامعة في توعية أبنائها الطلاب بأهمية الرؤية وما ستوفره من فرص وظيفية ستضمن لهم بعد الله من تأمين مستقبل مشرق، حاثا إياهم على مواصلة تعليمهم وتنمية مهاراتهم التي يتمتعون بها لخدمة وطنهم.
وتطرق الغامدي إلى محاور رؤية 2030 الثلاث مجتمع حيوي اقتصاد مزهر وطن طموح تم تناولها التفصيل واستعراض كافة الالتزامات الواردة في عناوينها بالإضافة إلى هدف كل محور.
وذكر الغامدي البرامج المحققة للرؤية والتي انقسمت بين برامج قائمة فعلا مهدت للرؤية وبرامج تنفيذية أخرى ستطبق.
وتطرق الغامدي إلى مرتكزات الرؤية الثلاث التي قامت عليها ( السعودية : العمق العربي والإسلامي ومحور ربط القارات الثلاث قوة استثمارية رائدة )
وأكد المحاضر بأن المواطنين وأصحاب الأعمال والموظفون الحكوميون والمقيمون والمستثمرون الأجانب وضيوف بيت الله الحرام هم المستهدفون بهذه الرؤية جميعاً .
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