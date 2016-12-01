مجلس الشيوخ الأمريكي يمدد العقوبات على إيران 10 سنوات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات، وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقع الرئيس باراك أوباما عليه ليصبح قانونا، مما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل.

وحظي مشروع القانون بشبه إجماع من جانب أعضاء مجلس الشيوخ. كان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في نوفمبر، وقال مستشارون في الكونجرس إنهم يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله لمكتبه.