دراسة: قلة النوم تؤثر على مرض الكلى.. فلماذا ؟

كثير من الدراسات العلمية ربطت بين قلة النوم واضطراباته بالإصابة بالأمراض النفسية و العصبية و حتى السلوكيات والأمراض العضوية، وهاهي دراسة علمية جديدة تؤكد على ذلك وتربط بين قلة النوم وصحة الكلى، فكيف ذلك؟

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها مؤخرا عبر الموقع الطبي الأمريكي أخبار صحة اليوم و أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم ولديهم مرض الكلى المزمن، قد يزيد لديهم احتمالات تفاقم مرضهم.

ووجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الذين حصلوا على قسط كبير من النوم خلال النهار، كانوا أكثر عرضة للموت من الفشل الكلوى.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة “آنا ريكاردو”، من جامعة إلينوى في شيكاغو، إن النوم القصير و النوم المجزأ يرفع من عوامل خطر تطور أمراض الكلى.

وأشارت “ريكاردو”، إلى أن هذا البحث يضيف إلى أهمية النوم على وظائف الكلى، و يؤكد على الحاجة لضبط عادات النوم لدى الأفراد المصابين بمرض الكلى المزمن.