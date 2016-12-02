إعادة فرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسن الأمريكية

باشر مسؤولو مقاطعات ولاية ويسكونسن الأمريكية إعادة فرز الأصوات الخميس، حيث بدأت الولاية الواقعة بالغرب الأوسط إعادة إحصاء أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

وجاءت هذه الجهود الأسبوع الجاري بعدما سددت حملة جيل ستاين مرشحة حزب الخضر لخوض الانتخابات الرئاسية، 3.5 مليون دولار تكاليف إعادة فرز الأصوات.

وتقدمت المرشحة اليسارية، الذي حصلت على 1% من الأصوات في ولاية ويسكونسن وعلى مستوى البلاد، بالتماس الأسبوع الماضي لإعادة الفرز كجزء من جهد لا طائل من ورائه؛ يهدف لتغيير نتائج الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحقق فيها دونالد ترامب فوزاً مفاجئاً.

يشار إلى أن ترامب تقدم على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في ولاية ويسكونسن بأكثر من 22 ألف صوت.

وتزعم ستاين أن آلات التصويت المستخدمة في بعض أنحاء ولاية ويسكونسن وغيرها من الولايات عرضة للقرصنة، وربما يكون تم التلاعب بها.

وجمع موقع حملة ستاين أكثر من 6.7 مليون دولار إلى الخميس، كتبرعات من أجل جمع 9 ملايين دولار، في حملة تقول عنها إنها تسعى من خلالها إلى قلب النتائج في ولايات ويسكونسن، وبنسلفانيا وميشيغان.

و جميع هذه الولايات معاقل صناعية كان من المتوقع أن تفوز فيها كلينتون، لكنها خسرت أمام ترامب، الذي كان مرشح الحزب الجمهوري المحافظ.

كان تحول الأصوات في الولايات الثلاث من ترامب إلى كلينتون، من شأنه أن يغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من نوفمبر (تشرين ثاني).