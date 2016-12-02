الجمهوريون بعد تمديد العقوبات على إيران: “سنبقي الضغط على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”

غرّد حساب الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي على موقع “تويتر” عقب التصويت على مشروع قانون تمديد العقوبات ضد إيران لعشر سنوات وكتب: ” لقد مدد مجلس الشيوخ الأميركي لابقاء الضغط على أكبر دولة راعية للارهاب في العالم”.

وصوت 99 عضوًا بالأغلبية المطلقة على المشروع دون معارضة، على مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالموافقة في 15 نوفمبر الماضي.

وأصدر السناتور الجمهوري بوب كروكر، بيانا عبر فيه عن سعادته للتصويت على مشروع القانون قائلا إن “تمديد قانون العقوبات ضد إيران يعطينا القدرة على إعادة فرض العقوبات التي رفعتها إدارة أوباما لتنفيذ الاتفاق النووى ويضمن للرئيس المنتخب ترمب وإدارته الأدوات اللازمة لمجابهة الأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام الإيراني”.

من جهته، قال السناتور روب بورتمان، عن ولاية أوهايو، في بيان إأنه “يجب أن تتحمل إيران المسؤولية عن السلوك الخطير والمزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وأضاف “إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، ويتضمن هذا القانون أدوات هامة لحرمانها من الموارد اللازمة لدعم الارهاب والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل”.