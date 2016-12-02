غارات أمريكية على سرت الليبية .. واشتباكات في طرابلس

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن تنفيذ غارات جوية ضد مسلحي تنظيم داعش متحصنين في “آخر كتلتين من المنازل” في سرت الليبية. يأتي هذا في الوقت الذي تدور معارك عنيفة في طرابلس بين الميلشيات المختلفة في المدينة.

وقال جيف ديفيس المتحدث باسم البنتاغون إن هؤلاء المسلحين “قليلو العدد لكنهم (..) يقاتلون حتى الرمق الأخير”. وشنت الغارات بطائرات دون طيار. وينتشر جنود أميركيون حاليا في ليبيا لتنسيق تنفيذ الهجمات، بحسب المتحدث الأميركي.

وأوضح المتحدث أن العسكريين الأميركيين هناك “لا يتولون سوى التدريب والاستشارة والمواكبة” لقوات محلية كما هو الشأن في العراق وسوريا.

وأفادت مصادر بوقوع اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة بين ميليشيات العاصمة طرابلس. فقد دارت معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة متناحرة مساء الخميس في طرابلس، حيث سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في جنوب المدينة.

وتم نشر أسلحة ثقيلة، واتخذت دبابات وعربات بيك أب مواقع لها في بعض أحياء جنوب العاصمة الليبية الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة من انتماءات مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا، لكن لم يتسن على الفور الحصول على حصيلة القتلى من مصدر مستقل.