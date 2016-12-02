 (فيديو) عضو الشورى “زيدان”: لهذا السبب طالبت بـ”تجنيد الفتيات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) عضو الشورى “زيدان”: لهذا السبب طالبت بـ”تجنيد الفتيات” غارات أمريكية على سرت الليبية .. واشتباكات في طرابلس اختيار الجنرال المتقاعد “ماتيس” لقيادة البنتاجون .. “عدو إيران” الجمهوريون بعد تمديد العقوبات على إيران: “سنبقي الضغط على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم” كينيا تقطع دابر طهران .. اعتقال دبلوماسيين إيرانيين بتهمة “الإرهاب” حبة أسبرين يومياً تحمي من السرطان إعادة فرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسن الأمريكية وظائف إدارية شاغرة للنساء في جمعية متلازمة داون بالرياض دراسة: قلة النوم تؤثر على مرض الكلى.. فلماذا ؟ رئيس بلدية الشبحة : جاهزون لموسم الأمطار وخصصنا إدارة للطوارئ والازمات زوران: رباعية الباطن أنستنا خسارة التعاون على طريقة “علي بابا”.. شخص يسرق دلواً مليئاً بالذهب من شاحنة أمام المارة نهاراً

(فيديو) عضو الشورى “زيدان”: لهذا السبب طالبت بـ”تجنيد الفتيات”

 المناطق - الرياض

بعد مطالبته بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء على غرار التجنيد الإجباري للرجال، اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان، أن مسألة المجالات التي يمكن فتحها لعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، مرهونة بتقبل المجتمع لها، لافتاً إلى أن المجتمع يتغير، وأصبح يتقبل أشياء لم يكن يتقبلها من قبل.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج يا “هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لم يقصد فتح التجنيد لهن، لكنه قصد عدم قفل باب التطوع أمامهن، مشيرا إلى أهمية إعطاء الفتيات الفرصة لممارسة الأعمال الإدارية والطبية.

وقال إنه ليس من الحكمة منع الفتيات من المشاركة في الدفاع الوطن، مشيراً إلى مشاركة الصحابيات في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – في التطبيب وإطعام الجنود.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>