 خرج من ثلاجة الموتى.. وأكمل سهرته مع أصدقائه في حانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خرج من ثلاجة الموتى.. وأكمل سهرته مع أصدقائه في حانة

خرج من ثلاجة الموتى.. وأكمل سهرته مع أصدقائه في حانة
المناطق - وكالات

عاش رجل بولندي تجربة فريدة من نوعها، بعدما أفرط في شرب الخمور، إذ قضى ليلة كاملة في ثلاجة الموتى، بعدما جرى اعتباره ميتا.

وأصيب الشخص المسمى كامل، بنوبة قلبية، وجرى نقله إلى مستودع للأموات، بعدما ساد الظن بأنه فارق الحياة، بشكل نهائي.

لكن حارس المستودع سمعوا ضجيجا منبعثا من الثلاجات، بعد فترة قصيرة، قبل أن يدخل ويجد أن أحد من تم إيداعهم لم يكن ميتا.

وطلب “العائد من ثلاجة الموتى” بطانية من الحارس، متأثرا بدرجة الحرارة المتدنية، لكن عاد بشكل طبيعي إلى أصدقائه.

والطريف في الأمر أن الرجل، الذي خرج من تجربة مروعة، ذهب مباشرة إلى الحانة بعد خروجه من مستودع الأموات، عوض قصد بيته لأخذ قسط من الراحة.

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