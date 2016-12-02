قنصل كوريا: وكلاؤنا في السعودية رفعوا أسعار منتجاتنا 3 أضعاف

كشف القنصل التجاري ونائب القنصل العام لكوريا الجنوبية بجدة يون هوكانغ، أن الوكلاء في السعودية تسببوا في رفع أسعار منتجات كورية ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي الذي يجري التعامل به في بلاده.

وأضاف، “أسعار المنتجات لم تتغير منذ بدء التصدير إلى المملكة لكن الوكلاء والمستوردين تسببوا في رفعها مرات عدة في السوق السعودية”.

واعتمد هوكانغ في تصريحه الذي نقلته “عكاظ” على إحدى الدراسات الخاصة بأسعار منتجات التجميل المصنعة في كوريا ذات الجودة العالية، إذ خلصت إلى أن المنتجات تباع في المملكة بأضعاف سعرها الحقيقي، مؤكدا أن بلاده لا تتدخل في تحديد سقف للأسعار، إذ تقتصر مهمتها على إيصال البضائع للمستورد أو الوكيل. وجودة المنتجات المصدرة إلى المملكة لم يطرأ عليها أي تغيير.

جاء ذلك على هامش معرض الكتالوج الكوري 2016 الذي أقامته غرفة تجارة وصناعة جدة ليومين متتاليين، واختتم أعماله أمس (الخميس)، بمشاركة 87 شركة كورية متخصصة في الطاقة المتجددة والإلكترونيات والبيئة والمواد الغذائية والمعدات والآلات والأزياء ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية والطبية والأبحاث والجمال.