 (فيديو) ولادة طالبة أمام بوابة جامعة أم القرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) ولادة طالبة أمام بوابة جامعة أم القرى

المناطق - الرياض

لم تتوقع طالبة في جامعة أم القرى أن تكتب لها الأقدار وضع مولودها أمام بوابة الجامعة، في وقت كان تفكيرها ينصب حول الإنصات للمحاضر وليس صرخة طفلها البريء.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن الطالبة (الأم) لم يكن أمامها حلاً غير الاستعانة بضابطات أمن بوابة الجوهرة في مبنى الطالبات، لمساعدتها على وضع طفلها بسلام عندما فاجأها المخاض، وهو ما تسنى لها، إذ ساعدنها على الولادة الطبيعية وقمن بلف الطفل بقطعة قماش إلى حين وصول فرق إسعاف الهلال الأحمر التي نقلت الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في حي الزاهر.

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