 “الصحة” تنقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية لعدم توفر الخدمة أو أطباء مختصين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الصحة” تنقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية لعدم توفر الخدمة أو أطباء مختصين

“الصحة” تنقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية لعدم توفر الخدمة أو أطباء مختصين
المناطق - الرياض

تمكنت وزارة الصحة خلال شهر صفر الماضي من نقل أكثر من 23 ألف مريض عبر برنامج إحالتي، بمعدل 793 مريضا يوميا، فيما استطاعت إنقاذ حياة 751 مريضا عبر أقسام الطوارئ التابعة لمستشفياتها.

وأكدت مصادر الوزارة، أن المستشفيات التخصصية استقبلت أكثر من 63% بسبب عدم توفر الخدمة الصحية المطلوبة في أقسام الطوارئ في المستشفيات المستقبلة للحالات المرضية، فيما تمت إحالة أكثر من 26% إلى مستشفيات تخصصية، بسبب عدم توفر الطبيب المختص المعالج، إضافة إلى إحالة أكثر من 6% من المرضى إلى مستشفيات أخرى، لعدم توفر سرير في المستشفيات المستقبلة للحالات المرضية الطارئة. كما أنهت إجراءات نقل أكثر من 2% من الحالات إلى مستشفيات تخصصية لأسباب طبيبة أخرى.

وبينت وزارة الصحة أنه تواصلا لجهودها في توفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق، فقد تمكن برنامج إحالتي من إنقاذ حياة 751 مريضا، حيث قدمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية، فيما أنهى البرنامج إجراءات نقل 23645 مريضا خلال الفترة نفسها. وأوضحت الوزارة أن برنامج إحالتي رصد 14610 حالات تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية، كما تم رصد 6797 حالة تحت التصعيد، وعلاج 1269 حالة في نفس المستشفى، ووضع 969 حالة على قائمة الانتظار يتم التعامل معها بحسب الحالة.

وأبانت الوزارة أن عدد الحالات الطارئة بلغ 6262، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4252 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمت إحالتها إلى العيادات الخارجية 12380 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.

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